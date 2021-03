La lettera dei bimbi dell’asilo di Sotto il Monte al Papu Gomez: "Ci manchi, torna all'Atalanta" - BergamoNews

Nonostante il trasferimento al Siviglia, il Papu Gomez non ha scordato Bergamo, e i bergamaschi non si sono dimenticati di lui. Come i bambini e le bambine dell’asilo comunale di Sotto il Monte Giovanni XXII che gli hanno scritto un’emozionante lettera in cui auspicano un suo ritorno in nerazzurro.

Gomez, leggendo il bel pensiero, si è commosso e ha deciso di condividerlo con i suoi followers pubblicando una Instagram story:

“Ciao Papu, come stai? Come va a Siviglia? – si legge nella lettera – Ci manchi tanto qui a Bergamo e speriamo che tu possa tornare a giocare nell’Atalanta un giorno, un bacione e un abbraccio da tutti i bambini e le bambine dell’Asilo d’Infanzia Giovanni XXIII”.

Il Papu, ha aggiunto la didascalia “lettere che arrivano da Bergamo” e l’ha corredato con un cuore rosso, per sottolineare il suo amore per Bergamo.