Forza una finestra e prova a rubare 20 computer dall'istituto Quarenghi: arrestato - BergamoNews

Quando i carabinieri sono arrivati all’istituto Quarenghi di Bergamo, in via Europa, l’hanno sorpreso con in mano i computer portatili che stava cercando di rubare. Per questo nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 marzo un 49enne di Alzano Lombardo, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo.

A richiamare le forze dell’ordine sul luogo dove stava avvenendo il furto è stato l’allarme istallato sulle aperture dell’istituto, che è scattato appena l’uomo ha forzato una delle finestre del retro della struttura con un paio di forbici e una tenaglia.

La sirena si è azionata e pochi minuti dopo nel cortile della scuola è arrivata, insieme a un’auto della vigilanza, una pattuglia dei carabinieri di Bergamo. I militari sono entrati nell’istituto e hanno fermato l’uomo che stava spostando i pc con l’intenzione di rubarli.

Condotto in caserma, il fermato è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, a seguito dei quali è stato dichiarato in arresto in attesa di giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del Tribunale di Bergamo.