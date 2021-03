Della Briotta di Tenaris eletto presidente del comitato per il commercio di Esta - BergamoNews

Michele Della Briotta, presidente di Tenaris Europa, è stato eletto Presidente del Seamless Trade Committee di ESTA (European Steel Tube Association) il cui ruolo è pianificare e gestire l’agenda istituzionale dell’Industria dei tubi senza saldatura: antidumping, salvaguardia e green deal le principali sfide da affrontare.

Della Briotta, 49 anni, originario di Sondrio è ingegnere elettrico al Politecnico di Milano e con un master in business administration alle Iese Business School di Barcellona. È attualmente presidente di Tenaris Europa, posizione che ha assunto nel luglio 2016. È entrato in Tenaris per la prima volta nel 1997 e ha lavorato in aree quali pianificazione industriale, operazioni, supply chain e commerciale in Italia, Messico, Argentina e gli Stati Uniti. Tra le esperienze: è stato area manager di Tenaris per la Romania.