Campagnola ancora senza medico di base: "Regione e Ats più attenti alle periferie" - BergamoNews

Ormai da mesi è assente il medico di base nel quartiere di Campagnola, a Bergamo, con grande preoccupazione e disorientamento da parte dei cittadini più anziani che, più di tutti, soffrono dell’incertezza e della staffetta di continui sostituti messa in campo per rispondere alle esigenze del territorio.

Per far fronte alla situazione, si sta lavorando alla realizzazione di un hub provvisorio di supporto medico di assistenza e di vicinanza agli anziani gestito dalla Croce Rossa di Bergamo nella sede della “Casetta degli Alpini” del quartiere, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale con gli assessori Marcella Messina (Politiche Sociali) e Marco Brembilla (Lavori Pubblici).

Ad esprimere la propria preoccupazione, anche i consiglieri comunali del Partito Democratico Alessandro De Bernardis e Oriana Ruzzini. Medico in prima linea nell’emergenza Covid De Bernardis, farmacista di quartiere la Ruzzini, hanno deciso di scrivere una lettera inerente alla difficile situazione in cui versa il quartiere.

“Quest’anno, complicato per tutti a causa della pandemia e delle evidenti carenze nella medicina territoriale, è stato particolarmente provante per i residenti del quartiere Campagnola. Presso l’unico studio medico del quartiere si sono avvicendati una decina di sostituti, che i pazienti ogni volta hanno dovuto aggiornare rispetto alle proprie condizioni di salute, anamnesi, terapie in atto”, si legge nel documento.

E l’hub di quartiere in via di realizzazione non può e non deve essere una soluzione.

“Quello che dovrebbe essere uno dei migliori servizi sanitari a livello nazionale e internazionale ha tagliato con nonchalance due anni fa l’unico studio di pediatria presente nei nostri quartieri. La pediatra storica della Malpensata è andata in pensione e nessuno ha previsto la sua sostituzione, nemmeno dopo la sollecitazione dei residenti. Immaginate in quartieri popolari con famiglie numerose, le donne non automunite spostarsi con i bambini ammalati da un capo all’altro della città, sui mezzi pubblici in tempo di pandemia, per raggiungere il pediatra di base.

Ora questo iter spetta anche agli anziani, ai fragili, gli invalidi e i malati cronici di Campagnola, attualmente sprovvisti di un medico di base nel quartiere”, continua la lettera.

Al centro dello scritto, una visione molto più ampia, che va oltre il quartiere bergamasco, che punta il dito contro le inadempienze di Regione Lombardia e Ats, come riportato dai consiglieri.

“Mentre la pandemia ci insegna che occorre ripartire dalla prossimità, dalla medicina di comunità, assistiamo a processi inversi dettati da logiche regionali miopi: ultraottantenni convocati per la vaccinazione anti-Covid al Centro commerciale, quando sarebbe auspicabile proteggerli e tenerli lontani da luoghi affollati. Convocati per la vaccinazione dopo settimane di attesa, spesso a decine di km di distanza, con notevole disagio dei familiari. Ora, quegli anziani, sono anche senza medico di base: devono cercare altrove. Ma perché tutto questo? Perché in Lombardia non c’è un adeguato turnover: da anni si sapeva che sarebbero mancati i medici e ora che siamo arrivati al punto di non ritorno tutti fingono di stupirsene. Da anni il numero di medici di base che vanno in pensione è costantemente più alto di quelli che iniziano il corso di formazione specifica in medicina generale, ma nessuno dalla Regione Lombardia ha mai pensato di adeguare questi numeri aumentando i contratti di formazione per giovani medici.

Chiediamo alla Regione e ad Ats maggiore considerazione per i nostri quartieri di periferia, in particolar modo ripristinando servizi essenziali per i bambini, gli anziani, i malati.

La pandemia traccia una linea che impone nuovi modelli di medicina territoriale e che non possiamo più permetterci di ignorare.”