Bel tempo stabile, si sfiorano i 20 gradi - BergamoNews

È iniziata all’insegna del sole la prima settimana di primavera a Bergamo. Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a capire se proseguirà.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione ha conquistato gran parte dell’Europa centro-occidentale, compresa la Lombardia. Tempo buono e mite nelle ore diurne per i prossimi tre giorni.

Martedì 23 marzo 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 15 e 17°C. Minime in aumento e comprese tra -1 e 6°C.

Mercoledì 24 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 8°C.

Giovedì 25 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 3 e 9°C.