I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti poco dopo le 9 di lunedì per un incidente in un cantiere in via Puccini a Torre Boldone.

Una gru si è ribaltata proprio all’interno del cantiere stesso. Un 36enne è rimasto coinvolto ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.