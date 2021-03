Solid Atalanta: Verona ko al Bentegodi - BergamoNews

Dopo le sconfitte di San Siro e Valdebebas la Dea torna a sorridere in trasferta.

Come lo era stata a Genova (contro la Sampdoria), l‘Atalanta piazza tre punti dal grande peso specifico superando al Bentegodi l‘Hellas Verona e ottenendo un’ottima reazione psico-fisica dopo l’eliminazione in Champions League.

Per fronteggiare l’allievo Juric, Gasperini ha proposto un modulo inedito dal primo minuto, dovuto principalmente all’assenza dei due esterni di ruolo Hateboer e Gosens, schierando un 4-2-3-1 e inserendo tutti i centrali disponibili e piazzando ben tre trequartisti dietro a Zapata.

Una scelta che, alla fine dei conti, si è dimostrata più che azzeccata che ha fornito solidità alla squadra in un match fisico e maschio e che le ha permesso di metter la vittoria in cassaforte sin dal primo tempo, rischiando quasi nulla a livello difensivo.

Ora spazio alle Nazionali con una decina di atalantini che saranno impegnati in giro per l’Europa con le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Al rientro dalla sosta inizierà il vero rush finale: dieci tappe, sei squadre in corsa per la Champions, con l’Atalanta pronta rispondere presente.

Le pagelle

Gollini 6,5: L’emiliano si fa trovare pronto nell’unica occasione in cui viene chiamato in causa in un’uscita a croce su Lazovic.

Toloi 7: Il numero 2 riceve subito un brutto colpo involontario da Barak, lotta tra cotone e sangue senza perdere mai la bussola. (Maehle 6: Ordinato e attento nella fase difensiva, il danese risponde al compito per cui è stato designato).

Romero 7: L’argentino contiene in maniera efficace Lasagna. Ha sulla testa la prima chance del match, mentre ad inizio ripresa si vede annullare la rete del tris per tocco di mano.

Palomino 7,5: “El tucumano” è il migliore del pacchetto arretrato per tempismo negli interventi. Davvero impeccabile.

Djimsiti 7: L’albanese è solido e granitico in difesa e partecipa in modo continuativo alla manovra atalantina, non a caso è primo per palle giocate tra i 22 in campo.

De Roon 6,5: Solita ennesima prova di sostanza contro Veloso prima e Lazovic poi.

Freuler 6,5: Compagno dell’olandese in un inedito centrocampo a due, l’elvetico guida in modo ottimale il centrocampo senza mai finire in affanno.

Miranchuk 6: La grande prestazione del collega ucraino offusca leggermente le giocate del russo che si limita al compitino. (Pasalic 6: Il croato si limita ad assistere Ilicic e Muriel nei passaggi)

Pessina 7: Da incursore il numero 32 è una garanzia di corsa, sostanza e piedi nel mandare in porta con i tempi giusti i compagni. (Ilicic 6,5: Buon ingresso per lo sloveno che va alla conclusione in un paio di occasioni. All’86’ il suo tentativo è centrale, al 91′ trova solo l’incrocio dei pali alla destra di Silvestri).

Malinovskyi 8: Gara super positiva per l’ucraino che tatticamente parlando è quasi perfetto per continuità nel match,gestione della palla e tenuta fisica. In più a livello tecnico da sottolineare la freddezza dal dischetto e l’imbucata perfetta per la rete di Zapata (Kovalenko SV)

Zapata 7,5: Grande prova di fisicità e presenza nello spazio per il numero 91. Al primo tentativo viene respinto da Silvestri, al secondo stampa il palo, al terzo brucia Lovato e anticipa il portiere avversario siglando il raddoppio. (Muriel 6: In tredici minuti disputati il colombiano trova spazio per crearsi due occasioni da gol. In particolare all’87’ dopo un dribbling stupendo su due difensori chiude troppo il destro.