Lario Bergauto, punto di riferimento per gli amanti di BMW a Bergamo - BergamoNews

Dedicata a tutto tondo al mondo BMW, la concessionaria Lario Bergauto di Bergamo è con i suoi 7mila metri quadrati coperti un assoluto punto di riferimento per gli appassionati del marchio tedesco.

Una storia che affonda le proprie radici nel 1963, grazie all’iniziativa di Angelo Ferrario: la concessionaria, poi, nel 2002 venne rilevata dalla famiglia Mariani ed integrata nel Gruppo Mobility.it, che rappresenta Bmw e Mini anche a nelle province di Lecco e Sondrio con una filiale anche in Franciacorta , a Grumello del Monte, dove è presente un centro d’eccellenza per i veicoli d’occasione BMW BPS e MINI Next.

Il gruppo si estende nelle province di Milano, Lecco, Bergamo, Monza e Brianza e Sondrio con quattordici impianti completi delle tre “S” (Sales, Service e Spareparts) che non possono mai mancare in una concessionaria con ambizioni di realtà leader nei propri territori di competenza.

Oltre alle già citate Bmw e Mini, tra le case rappresentate dal Gruppo troviamo anche Jaguar, Land Rover, Bmw Motorrad, Toyota, Subaru, Volvo, Honda, Kia, Lotus e DS Automobiles.

Al business dell’auto nuova si aggiunge quello delle vetture d’occasione, gestite dalla Remarket S.p.A., che opera a fianco di case automobilistiche e noleggiatori, gestendo importanti volumi.

I servizi di manutenzione sono un fiore all’occhiello del Gruppo, che effettua oltre 45.000 interventi di assistenza all’anno. Il Gruppo comprende oggi 300 collaboratori ed opera con grande attenzione nei confronti dei propri Clienti e del proprio Personale, cercando un approccio etico e perseguendo il motto che il vero valore dell’azienda è rappresentato dal proprio portafoglio Clienti e dal proprio Patrimonio umano: seppur nella versione 3.0, quello di Lario Bergauto è ancora un “family business”.

Sul territorio bergamasco l’azienda si distingue anche per la grande attenzione al sociale, che negli anni l’ha portata a collaborare e sostenere le realtà sanitarie della provincia.

Tra le tante iniziative portate avanti c’è, ad esempio, la donazione di una flotta di 10 baby racing al reparto di Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, automobili in miniatura “sicure” che possono essere guidate dai piccoli degenti.

E ancora, da marzo a maggio dello scorso anno, la concessionaria ha messo a disposizione della CRI di Bergamo una Bmw Serie 1 e al Rotaract Club di Bergamo una Mini per la consegna giornaliera di pasti e medicinali a disabili e anziani non autosufficienti.

Sempre durante la pandemia, infine, grazie al sostegno decisivo di Lario Bergauto, l’Associazione Concessionari Italiani BMW ha elargito una donazione all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per aiutarlo nella difficile lotta al Covid-19.