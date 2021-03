La dittatura delle armi, Red 2 o The final destination? La tv del 22 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 22 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “È solo un gioco”: è morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti…

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “Uno, Nessuno, Cento Nino”. Nel giorno del suo compleanno, nell’anno del centenario dalla sua nascita, Rai Documentari dedica a Nino Manfredi un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino stesso, dalla moglie, dai figli e dai nipoti.

Scritto e diretto dal figlio Luca, è arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi, come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli, Walter Veltroni, Massimo Wertmuller, Lino Banfi. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature. Nino Manfredi non solo come artista, ma anche come marito, padre e nonno, in eterno conflitto con le sue fragilità e i suoi difetti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Verrà proposto un reportage dal titolo “La dittatura delle armi”, un comunicato Rai spiega: “A marzo dello scorso anno, mentre tutte le aziende italiane si fermavano per il lockdown, il governo italiano ha deciso che non si poteva fare a meno dell’industria militare, che ha continuato a produrre ed esportare armi. È davvero un settore così strategico per l’economia del Paese? Con l’ultima Legge di Bilancio votata a fine 2020, il budget annuale della Difesa è passato da 22 miliardi e 94 milioni a 24 miliardi e 58 milioni di euro e per il 2021 è prevista una spesa di almeno 6 miliardi di euro per comprare nuovi bombardieri, carri armati, elicotteri militari. E poi, in quali parti del mondo finiscono le nostre armi? Come vengono utilizzate? Che relazione c’è tra il caso Regeni e la vendita di navi militari che il nostro Paese ha appena concluso con l’Egitto del presidente Al Sisi? PresaDiretta ha risposto a queste domande raccogliendo testimonianze, immagini e documenti esclusivi, viaggiando dalla Turchia al Kurdistan iracheno per capire se e come le armi italiane vengono utilizzate negli scenari di guerra e contro la popolazione civile. Ha seguito le inchieste della magistratura italiana sulle tracce di un traffico illecito di armi verso la Libia e sulla vendita di armamenti all’Arabia Saudita. Negli ultimi 20 anni, ogni governo, senza eccezioni, ha sostenuto e quando possibile aumentato il finanziamento pubblico al settore della Difesa. Perché tanta attenzione da parte della politica italiana nei confronti dell’industria militare? Quali sono gli intrecci tra la politica, le forze armate e l’industria delle armi? “La dittatura delle armi”, in onda su Rai3 lunedì 22 marzo alle 21.20 è un racconto di Riccardo Iacona con Giulia Bosetti, Marianna De Marzi, Pablo Castellani, Raffaele Manco, Alessandro Marcelli”.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Red 2”; su La7 alle 21.15 “Donnie Brasco”; sul Nove alle 21.25 “The Rock”; su Rai4 alle 21.20 “Underworld – Il risveglio”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Vento sul lago”; su Iris alle 20.05 “Effie Gray”; e su Italia2 alle 21.10 “The final destination”.

Su Rai5 alle 20.55 proporrà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole per Dante”. In occasione del Dantedì2021 il linguista Giuseppe Antonelli presenta una puntata dedicata alla Divina Commedia: l’Inferno di Dante con l’esegesi del linguista Giuseppe Patota e le letture di alcuni personaggi del mondo della cultura. A seguire la lezione del linguista Luca Serianni sul canto V dell’Inferno.

Da segnalare, infine, su Tv8 alle 21.30 “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su Mediaset Extra alle 21.05 “Le Iene show”.

