In videoconferenza l’86ª assemblea annuale di Confai Bergamo - BergamoNews

“Colpito dagli effetti delle ricorrenti emergenze sanitarie, il settore primario continuerà per lungo tempo a fare i conti con una strisciante crisi economica e con un contesto agroalimentare esposto a molteplici fattori di rischio”: cosí si è espresso Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo, annunciando che anche quest’anno l’assemblea annuale dell’associazione, in programma per venerdí 26 marzo, si svolgerà tramite videoconferenza in ottemperanza alle attuali misure di sicurezza.

Sul piano dei numeri, l’annata agraria appena conclusa– sottolineano dall’associazione – ha offerto un quadro decisamente a tinte fosche: agli effetti di una crisi da tempo in atto nel settore primario si sono aggiunte le pesanti conseguenze della congiuntura Covid. Il dato che meglio di altri fotografa le difficoltà che sta attraversando il mondo agricolo è quello della produzione lorda vendibile o, detto in altri termini, del fatturato globale del settore. Mentre nel 2019 l’agricoltura bergamasca aveva fatto registrare un valore complessivo della produzione di circa 600 milioni di euro, le elaborazioni non ancora definitive sul 2020 indicherebbero una riduzione di oltre 80 milioni di euro, con una contrazione di circa il 13,5%.

“I comparti che nel 2020 hanno dovuto registrare perdite significative sono numerosi: da quello suinicolo alla zootecnia da carne e da latte, dall’agriturismo alla filiera della trasformazione e vendita diretta di prodotti tradizionali – fa notare Bolis -. Nel caso dell’agricoltura multifunzionale, le cause della crisi sono da ricercare specificamente negli effetti dei ripetuti lockdown, totali e parziali, che hanno interrotto per mesi la relazione diretta tra imprese e consumatori”.

L’assemblea offrirà altresí l’opportunità di riflettere sulle future politiche di settore che saranno disposte dal governo Draghi. “Siamo in attesa di capire se il governo saprà riconoscere il ruolo del comparto agromeccanico nel quadro della nuova agricoltura verde, che richiede la disponibilità di mezzi e personale specializzato per dare risposte efficienti e improntate all’innovazione – osserva Enzo Cattaneo, direttore di Confai Bergamo -. In questa dura e annosa battaglia sindacale risulta di qualche conforto il fatto che alcune amministrazioni regionali abbiano iniziato a riconoscere, sia pure parzialmente, i legittimi interessi dei contoterzisti agrari. Si tratta di una causa peraltro sempre più sostenuta nei fatti da un’ampia maggioranza di produttori agricoli, le cui aziende non potrebbero più fare a meno dei servizi agromeccanici”.