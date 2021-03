Fontana: "Ho chiesto al cda di Aria un passo indietro, se no azzererò i vertici" - BergamoNews

Alle 13.30 di lunedì Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, con una comunicazione video di 4 minuti netti annuncia l’azzeramento dei vertici della società Aria, quella che si occupa, tra l’altro, dello smistamento dei vaccini.

Ecco le parole del presidente Fontana:

“Ho chiesto ai membri del Cda di Aria di fare un passo indietro, in caso contrario azzererò lo stesso affidando all’attuale direttore generale Lorenzo Gubian la guida della società”.

Situazioni di criticità come quelle del fine settimana offrono un’immagine distorta dei risultati raggiunti finora qui in Lombardia.

Ecco i dati: 1.231.413 vaccinazioni totaliA over 80: 322.568 più 60mila nelle RsaLa percentuale di chi over 80 ha ricevuto una dose il 50% in linea con ciò che accade nel resto del Paese.

Sabato in Italia sono state somministrate 120mila dosi, di queste in Lombardia 30 mila.

Il nostro obiettivo è vaccinare tutti i lombardi, ammesso che arrivino le dosi dato che a fine mese i vaccini qui da noi saranno esauriti”.