Federfarma Bergamo: "Nessuna improvvisazione, da noi vaccini in piena sicurezza" - BergamoNews

Il Decreto Legge Sostegni approvato la scorsa settimana ha stabilito che il vaccino si potrà ricevere anche nelle farmacie, in via sperimentale, previa formazione specifica del personale.

Un impegno che i farmacisti bergamaschi sembrano già pronti ad assumersi e che, secondo Federfarma Bergamo, troverà una risposta “rilevante delle farmacie bergamasche, come già sta avvenendo con l’esecuzione dei tamponi rapidi in circa 150 farmacie in tutta la provincia”.

In una nota diffusa nel pomeriggio di lunedì 22 marzo il presidente dell’associazione Giovanni Petrosillo ha voluto chiarire alcuni aspetti del via libera arrivato tramite decreto, “anche con il fine di rassicurare i cittadini che si recheranno in farmacia per l’inoculazione del vaccino SARS-CoV-2”.

“Constatata la necessità nell’attuale periodo pandemico di vaccinare il maggior numero di pazienti – ha aggiunto -, il legislatore ha responsabilmente deciso di ricorrere anche alle farmacie, visto il loro ruolo di presidi di prossimità, integrando le attività vaccinali eseguite dal farmacista in farmacia con la disciplina della ‘Farmacia dei Servizi’. Per tale motivo, contrariamente a quanto già pubblicato, non potranno essere coinvolte le parafarmacie. Il farmacista vaccinatore non è una improvvisazione. Le farmacie italiane si stanno preparando da tempo e, ad oggi, sono 8 i Paesi europei in cui il farmacista somministra il vaccino antinfluenzale: Danimarca, Irlanda, Francia, Grecia, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Portogallo, con una sperimentazione avviata in alcune zone della Germania. In Paesi come Irlanda, Estonia e Regno Unito in farmacia si somministra anche il vaccino anti-pneumococco e quello per l’herpes zoster”.

“Evidentemente – ha concluso Petrosillo – i legislatori europei hanno valutato, come oggi quello italiano, che le farmacie possano assicurare una vaccinazione dei pazienti in piena sicurezza, constatata anche la possibilità di ricorrere a dispositivi medici e farmaci salvavita, in caso di necessità. Il decreto-legge demanda ad un provvedimento attuativo l’individuazione delle procedure che consentiranno il pieno rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza e la verifica di idoneità dei pazienti alla vaccinazione in farmacia”.