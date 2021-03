Elisa Longo Borghini conquista il Trofeo “Alfredo Binda”, top ten per Elisa Balsamo - BergamoNews

Prova d’altri tempi per Elisa Longo Borghini che a Cittiglio ha conquistato il Trofeo “Alfredo Binda”.

Sulle strade del fuoriclasse varesino, la campionessa italiana ha sbaragliato la concorrenza attaccando a venticinque chilometri dall’arrivo e aggiudicandosi per la seconda volta in carriera l’appuntamento primaverile dell’UCI Women’s Worldtour.

La competizione, caratterizzati dall’ascesa di Orino, si è animata sin dalle prime battute grazie a una serie di attacchi che hanno alzato il ritmo e hanno costretto il gruppo ad affrontare a grande velocità le salite in programma nei primi due circuiti.

Ad accendere la minaccia sono state però Tatiana Guderzo (Alé BTC Ljubljana) e Paulina Rooijakkers (Liv Racing) che, all’ingresso del percorso finale, sono riuscite finalmente a evadere dal plotone principale guadagnando un vantaggio massimo di quarantotto secondi.

Raggiunte lungo le rampe del terzo gran premio della montagna della giornata dalla cremasca Marta Cavalli (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) e dalla francese Audrey Cordon-Ragot (Trek Segafredo), le due battistrada hanno progressivamente perso terreno a favore del gruppo trascinato dalle rappresentati della Jumbo-Visma capitanata dalla campionessa uscente Marianne Vos.

Dopo una serie di scatti e controscatti, Katarzyna Niewiadoma ha quindi aperto le danze nel corso della penultima tornata, anticipando l’allungo decisivo in contropiede di Elisa Longo Borghini.

Nel tratto più duro della salita di Orino, l’ossolana della Trek-Segafredo ha messo a punto la fiammata decisiva lasciandosi alle spalle un quintetto guidato dalla polacca della Canyon-Sram che ha subito trovato collaborazione in Marianne Vos, Cecilie Uttrup-Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana) e Soraya Paladin (Liv Racing).

Nonostante il passare dei chilometri e l’acido lattico sempre più pressante, la 29enne piemontese ha saputo sfruttare le proprie doti da passista incrementando costantemente il distacco sulle avversarie terminando le proprie fatiche con 1’42” di vantaggio su Vos che ha preceduto in volata Ludwig.

In chiave orobica ottima prestazione per Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) che ha stretto i denti nei tratti più duri concludendo la competizione in settima posizione.

Reduce da una trasferta positiva in Belgio, la cuneese in forza alla squadra di Bottanuco si è imposta allo sprint del gruppo ottenendo così importanti risposte in vista della Gand-Wevelgem.

“Alla Danilith Nokere Koerse ho assistito ad una delle migliori prestazioni di squadra di sempre, peccato che oggi Federica Piergiovanni si sia staccata nel finale per un guasto meccanico – ha sottolineato Davide Arzeni, direttore sportivo del team bergamasco -. Con una ragazza in più nel finale a supporto di Elisa avremmo potuto lottare per il podio, perché Elisa era velocissima. Faccio i miei complimenti a Elisa Longo Borghini, la vincitrice, perché oggi è stata bravissima. E faccio i complimenti alla nostra Elisa Balsamo, perché in salita ha tenuto bene. Ora guardiamo fiduciosi alle prossime due gare, De Panne e Gent-Wevelgem”.