Denaro per i timbri sul passaporto: in manette poliziotto in servizio all'aeroporto - BergamoNews

Corruzione aggravata e continuata, falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale, favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, falsa attestazione a Pubblico Ufficiale su identità o qualità personali, rivelazione di segreti d’ufficio e uso di atto falso: è la lunga lista di reati al centro dell’operazione “Rainbow” coordinata dal pm Silvia Marchina che ha portato nella notte tra sabato e domenica all’arresto – da parte degli agenti della Questura – di un poliziotto di 57 anni Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio alla Polizia di frontiera aerea di Orio, di E.P., nata in Albania nel 1984 e di R.D.S., nata nel 1993 e residente in provincia di Cremona.

È stata inoltre sequestrata l’agenzia di disbrigo pratiche amministrative “Tutti i Colori del Mondo” di Treviglio in via Gerola 2, di cui E.P. è la titolare, e R.D.S. collaboratrice.

Sono stati poi denunciati, pur non essendo destinatari di misure cautelari, un Vice Ispettore e un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio, rispettivamente, all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e all’Ufficio Immigrazione della Questura, e altri quattro cittadini albanesi.