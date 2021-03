Bravi in francese: Amopa premia 30 studenti dell'Opera Sant'Alessandro - BergamoNews

Martedì 23 marzo si terrà la premiazione della Campagna di iscrizione all’Albo d’oro indetta da AMOPA ((Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) il cui obiettivo è premiare gli studenti che si sono distinti nello studio della lingua francese nel corso dello scorso anno scolastico.

Le scuole dell’Opera sant’Alessandro saranno presenti con 2 studentesse dell’Istituto del Bambino Gesù, 16 studenti della scuola Capitanio e 12 studentesse dei Liceo Linguistico Europeo. I nomi di questi studenti saranno inseriti nell’Albo d’Oro dell’associazione, durante una cerimonia di premiazione da remoto che si terrà dalle 17 alle 18 via meet, alla presenza del rettore delle scuole dell’Opera, don Luciano Manenti, e dei presidi dei vari istituti, Raffaella Carissimi, per l’Istituto Bambino Gesù, Giovanni Quartini, per la Scuola Capitanio, e Annamaria Gabbiadini per i Licei dell’Opera.

“La premiazione testimonia ancora una volta dell’attenzione rivolta ai temi della multiculturalità e dell’internazionalità di tutte le scuole dell’Opera S.Alessandro – dichiara don LucianoManenti -. Si tratta di temi più che mai determinanti nella formazione dei nostri studenti perché sappiano essere protagonisti di un futuro sempre più deciso dalla collaboraizone tra tutte le parti. Come dice Papa Francesco: nessuno si salverà da solo. Per salvarci insieme dobbiamo cominciare dal capirci. E la pandemia ce lo ha dimostrato in tutta la sua drammatica evidenza”