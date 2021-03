Bel tempo e temperature in aumento - BergamoNews

Una settimana di inizio primavera: sotto quale cielo a Bergamo? Risponde il Centro Meteo Lombardo con il bollettino curato da Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Un promontorio di alta pressione si estende sull’Europa occidentale e in queste ore si sta spostando lentamente verso est. Nelle prossime ore inizierà a interessare anche la Lombardia interrompendo l’afflusso di aria fredda che ci ha interessato negli ultimi giorni. Tempo quindi bello con temperature destinate a crescere.

Lunedì 22 marzo 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche addensamento sulle Alpi più settentrionali ma senza precipitazioni. In serata qualche passaggio nuvoloso su est regione.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 14 e 16°C. Minime in calo e comprese tra -3 e 3°C.

Martedì 23 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 15 e 17°C. Minime in aumento e comprese tra -1 e 6°C.

Mercoledì 24 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 8°C.