Al via il Campionato Italiano Enduro Major: buoni risultati per la Scuderia Norelli - BergamoNews

Nel fine settimana scorso ha preso il via il Campionato Italiano Enduro Major con la disputa della 1ª delle 5 prove in calendario per la stagione 2021, sempre che la pandemia ne consenta il regolare svolgimento.

Al primo impegno agonistico, disputato domenica a Graffignano (Viterbo), i 2 piloti della Scuderia Norelli presenti in gara, entrambi Campioni Italiani in carica, hanno conseguito buoni risultati.

Nella classe Veteran 2 Tempi Davide Marangoni, su KTM 300 cc 2T, ha conquistato il 2° posto, mentre nella classe Expert 300 Carmelo Mazzoleni, su KTM 300 cc 2T, ha concluso al 3° posto.

Il prossimo impegno del Campionato Italiano Enduro Major è previsto per il 24 maggio a Montecalvo Irpino (Avellino).

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Regolarità Epoca-Gruppo 5, che tradizionalmente vedrà al via molti piloti della Scuderia Fulvio Norelli, tra i quali 3 Campioni Italiani in carica, dopo il rinvio a data da destinare della 1ª prova, causato dalla situazione pandemica, prova che si sarebbe dovuta svolgere il 21 marzo scorso a Massa Marittima (Grosseto) si dovrà attendere fino al 18 aprile prossimo quando si vedrà il via del Campionato a Vertova, in terra bergamasca, con la regia del Moto Club Bergamo.

guarda tutte le foto 4



Campionato Italiano Enduro Major al via: buoni risultati per la Scuderia Norelli