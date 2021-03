Transcavallo, piazza d'onore per il bergamasco William Boffelli nella long distance team - BergamoNews

L’ultima fase della stagione 2020-21 continua a riservare soddisfazioni a William Boffelli.

Reduce dal bronzo iridato, il 28enne di Roncobello si è messo in luce durante la trentottesima edizione della Transcavallo terminando la long distance team in seconda posizione.

In compagnia dell’austriaco Jakob Herrmann, il portacolori dell’Underup Ski Team Bergamo ha coperto i trenta chilometri in programma fra le vette del Veneto e il Friuli in 3’46”59” con 10’08” di ritardo dalla coppia composta da Matteo Eydallin e Michele Boscacci (Esercito)

Il duo iridato è infatti apparso ancora particolarmente in forma, riuscendo a fare la differenza sin dalla prima delle sette salite in programma per un totale di 7.000 metri di dislivello.

In chiave orobica da segnalare la sesta piazza di Pietro Lanfranchi (Sci Club Val Gandino) che, insieme a Filippo Beccari, ha chiuso le proprie fatiche in 4h06’59”, distante oltre dieci minuti dal podio.