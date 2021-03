Problema tecnico sulla linea Milano-Bergamo: treno fermato e circolazione sospesa - BergamoNews

Sarebbe dovuto arrivare a Bergamo alle 16.53 ma, a causa di un problema tecnico, il treno regionale 2233 partito alle 16.05 da Milano Centrale si è fermato tra le stazioni di Melzo e Treviglio, prima di essere soppresso.

Un imprevisto che ha creato una forte criticità sulla direttrice Milano-Bergamo via Pioltello, con la circolazione che è stata sospesa e tutti i treni successivi cancellati.

Si fermano a Treviglio, invece, i convogli provenienti da Brescia.

Per far fronte al disagio Trenord ha annunciato di aver attivato un servizio di bus sostitutivo, il primo dei quali previsto per le 17.30 a Treviglio.

Su quanto successo nel pomeriggio di domenica Rfi fa sapere che sono ancora in corso gli accertamenti per determinare l’esatta entità del problema che, in una prima fase, Trenord aveva attribuito a un malfunzionamento degli scambi.

“Rete Ferroviaria Italiana precisa che quanto successo nel pomeriggio non può essere attribuito a un guasto allo scambio. Sotto esame e in corso di verifica sono i movimenti del treno e la dinamica dell’evento in presenza di un problema tecnico che prevede procedure codificate”.