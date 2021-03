L'Atalanta riparte da Verona: Malinovskyi più Zapata, Hellas battuto 2-0 - BergamoNews

È bastato un primo tempo perfetto all’Atalanta per vincere al Bentegodi e portare a casa da Verona tre punti preziosissimi in chiave quarto posto.

Quello con gli scaligeri era un match considerato delicatissimo in casa nerazzurra e non solo per l’eliminazione appena rimediata in Champions a Madrid, ma anche perché dall’Hellas sono state fermate tante big nelle ultime due stagioni (Dea compresa, ko 2-0 all’andata).

L’Atalanta, in campo con un inedito 4-2-3-1 con Malinovskyi, Pessina e Miranchuk alle spalle di Zapata, non ha sbagliato praticamente nulla, meritandosi in lungo e in largo la vittoria.

Nel primo tempo in campo ci sono stati solo i bergamaschi, con uno Zapata letteralmente straripante e immarcabile che prima di marcare il proprio cartellino (al minuto 42) ha costretto agli straordinari Silvestri (31′), salvato anche dal palo in un’altra occasione (37′).

Poco prima, al 31′, era stato Malinovskyi e portare avanti la Dea con un tiro dal dischetto per fallo di mano di Dimarco.

Nella ripresa l’Atalanta ha amministrato senza grosse fatiche il doppio vantaggio e nel finale, con Muriel e Ilicic, ha sfiorato il colpo del 3-0.

Con il trionfo di Verona l’Atalanta conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il ko di San Siro con l’Inter.

Ora la sosta per le nazionali, poi al Gewiss Stadium arriverà l’Udinese di Gotti.