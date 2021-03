Il giudice meschino, Pirati dei Caraibi o Forever young? La tv del 21 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 24 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il giudice meschino”. Luca Zingaretti smette i panni del Commissario Montalbano per indossare quelli del Pubblico Ministero Alberto Lenzi, presso la procura di Reggio Calabria.

L’uomo ha una brutta fama, pigro, indolente, troppo amante delle donne per perdere tempo col lavoro. A sconvolgere la sua vita, un evento terribile: Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro.

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La storia di Eddie”: l’impegno di Eddie per cercare di salvare un ragazzo, caduto in un pozzo, finisce per diventare una missione per salvare se stesso dal suo passato…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio; e su La 7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Forever young”; su Italia1 alle 21.15 “Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma”; sul Nove alle 21.30 “Pearl Harbor”; su Rai4 alle 21.20 “Oxford Murders Teorema di un delitto”; su La5 alle 21.05 “Il vero amore” e su Iris alle 20.55 “Scarface”.

Su Rai5 alle 20.55 verrà proposto il documentario “Wild Italy”. Possenti onde, sollevate da venti che soffiano violenti per quasi tutto l’anno, si abbattono su scogliere di granito e di calcare, di arenaria e di basalto. Mondi difficili, dove il vento , il mare e il sole dettano le leggi di un gioco che coinvolge la vita della nobile flora delle rupi mediterranee.

Da segnalare, infine, su Tv8 alle 21.30 Bruno Barbieri – 4 Hotel”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21 la replica di “Ciao Darwin – A grande richiesta” e su Italia2 alle 21.10 “Big bang theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da ufficio Stampa Rai