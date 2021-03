Finisce nelle gelide acque del Serio: donna recuperata in ipotermia, è gravissima - BergamoNews

Una donna è stata recuperata in gravissime condizioni dalle acque del fiume Serio nella mattinata di domenica 21 marzo, ad Ardesio.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo: a dare l’allarme, attorno alle 8, sarebbe stato un controllore della centrale elettrica, che avrebbe udito le sue grida d’aiuto.

La donna, forse scivolata, sarebbe stata trascinata dalla corrente fino a una delle chiuse del Serio, in via Frua.

Sul posto in pochi minuti si sono precipitati i carabinieri della stazione di Clusone, il personale medico e i vigili del fuoco con il proprio nucleo Speleo Alpino Fluviale.

È stato un carabiniere a calarsi in acqua, aggrappato a una fune, per recuperare la donna e affidarla alle cure dei medici: in stato di ipotermia, è stata immediatamente intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ricoverata in codice rosso.

Sconosciute le sue generalità: addosso non gli sono stati trovati documenti e i carabinieri sono quindi al lavoro per cercare di identificarla e contattare i parenti.