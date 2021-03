Falsi buoni spesa Esselunga: attenzione alla truffa che corre su Whatsapp - BergamoNews

Probabilmente anche a voi sarà capitato di ricevere, via Whatsapp, un sedicente link che promette buoni spesa Esselunga, per un fantomatico concorso legato ai 70 anni della catena di supermercati.

Una truffa bella e buona, come segnala la stessa azienda.

“Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda”, ha scritto Esselunga in una nota pubblicata sul proprio sito, dove si possono trovare anche indicazioni dettagliate per non cadere in questi tranelli.

COME RICONOSCERE LE FRODI

I messaggi di posta ingannevole noti anche come “phishing” sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti.

I messaggi di “phishing” contengono tipicamente:

– segnalazioni di problemi non ben precisati con minacce di chiusura di un servizio on line (es. home banking) o di un account,

– promesse di premi o denaro “senza fatica”,

– buoni sconto di valore eccessivamente elevato ad esempio il Buono Sconto Esselunga da 500€,

– offerte di prodotti/servizi a prezzi troppo bassi per essere realistici,

– comunicazioni circa vincite di lotterie o lasciti in eredità di ingenti somme e beni,

– richieste di donazioni ad enti benefici,

– errori ortografici e grammaticali.

COME DIFENDERSI

Per aiutarti a riconoscerli, ti consigliamo di:

– cliccare sul campo “Da” o “Mittente” ogni qualvolta ricevi una email che ti invita a rilasciare dati personali o password, in modo da visualizzare i dettagli dell’indirizzo di posta elettronica che deve sempre corrispondere a “@esselunga.it” o “@newsletter.esselunga.it”; se il dominio è differente da “@esselunga.it” o da “@newsletter.esselunga.it”, la mail è da considerarsi ingannevole e inviata da soggetti diversi da Esselunga;

– posizionare il cursore del mouse sul link (senza cliccare) per visualizzare il vero link sottostante che spesso corrisponde a una sequenza di numeri e lettere che nulla ha a che vedere con l’indirizzo visibile nel link. Tale link non deve mai essere cliccato.