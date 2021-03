"Dedicato a Bergamo": è online il concerto con Riccardo Muti donato da Bper Banca - BergamoNews

Una tournée in streaming che parte da Bergamo e dal Teatro Donizetti: è online dalle 11 di domenica 21 marzo il concerto di Riccardo Muti che Bper Banca ha voluto donare alla città.

Un’iniziativa dalla duplice valenza, quella di tenere virtualmente aperte le porte dei teatri italiani e quella di lanciare un messaggio di rinascita nel primo giorno di primavera.

La scelta di Bergamo come prima tappa non è stata casuale, ma un segno di attenzione e presenza, a un anno di distanza dal primo lockdown, per uno dei territori che hanno più sofferto gli effetti devastanti della pandemia.

Il concerto è stato registrato lo scorso 10 marzo, quando Muti e la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini hanno fatto il loro ingresso al Donizetti, debuttando sulle note del “Don Pasquale”.

“Bergamo è una città portata alla musica – aveva dichiarato in quell’occasione il direttore, dopo la registrazione – ci sono stati Donizetti, il maestro Gavazzeni. Qui ho diretto per la prima volta, nel 1966, il mio primo concerto. Il nostro tour parte proprio da qui perché vogliamo rendere omaggio a questa città, a tutti coloro che hanno sofferto e che soffrono per questa situazione”.

Dopo Bergamo, Muti e i gli orchestrali faranno tappa a Napoli e Palermo.

Casuale non è stata nemmeno la scelta del programma, con la Sinfonia “Eroica”, solitamente eseguita in luoghi di tragedia e conflitti.

Il concerto rimarrà online fino al 20 maggio a questo link: IL CONCERTO.

Muti al Donizetti con l’Orchestra Cherubini