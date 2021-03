Città alta si riempie di rime e versi nella Giornata mondiale della poesia - BergamoNews

Nel primo giorno di primavera e nella giornata mondiale della Poesia città alta si è riempita di gioia: una bella giornata di sole e tantissime poesie disseminate sulle panchine lungo le mura.

Gli autori sono i più disparati, da gente comune a scrittori noti, così come i temi proposti: il 18 marzo, giornata nazionale per le vittime del Covid, la festa del papà, la primavera, la stessa città di Bergamo.

In calce il logo di “Sipario – Il mio racconto”, concorso lanciato lo scorso anno da Marco Foresti, coordinatore artistico della rassegna “Perle di Teatro a Palazzo Terzi”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Paese che non c’è”.

Era stato bandito per arrivare poi alla produzione di una pièce, una riduzione o una lettura teatrale, aprendo la partecipazione a racconti editi o inediti a tema libero.