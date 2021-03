Caos vaccini: Letizia Moratti attacca la società della Regione Aria - BergamoNews

Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, ha commentato su Twitter i disguidi relativi alla campagna vaccinale che si sono registrati sabato in diverse città, tra cui Como e Cremona, ma anche in Bergamasca, con Chiuduno vuoto e code ad Antegnate: “L’inadeguatezza di AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”.

Un attacco pesante alla società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni dei vaccini.

Con un secondo tweet, la stessa Moratti ha poi elogiato le Asst locali (ex Asl): “ASST Monza 1.300 vaccinazioni, ASST Cremona 1.100 vaccinazioni, ASST Lariana 984 vaccinazioni. Bravi a recuperare i buchi nelle agende dovuti al disservizio sulle prenotazioni. I cittadini lombardi – ha concluso l’assessore al Welfare – hanno dimostrato di aver voglia di vaccinarsi per uscire da questo incubo”.

È stato un sabato di passione nei centri vaccinali lombardi, proprio a causa di un malfunzionamento del sistema di prenotazioni gestito da Aria. Prenotazioni mai arrivate a centinaia di persone che, invece, erano attese dai sanitari nei vari centri. E così si è dovuti ricorrere alle telefonate dell’ultimo minuto per convocare altri candidati al vaccino anti Covid, per non sprecare le dosi e soprattutto la giornata di vaccinazioni. Alla fine si è potuto vaccinare, ma inevitabili sono fioccate le polemiche.

In provincia di Bergamo, di nuovo, l’hub vaccinale del centro commerciale di Antegnate ha registrato un afflusso superiore alle attese, obbligando a lunghe attese i 1.190 utenti, quasi il doppio di quelli previsti (650): lunghe code fin dal primo mattino, al punto per gestire il flusso eccezionale è dovuta intervenire la Protezione civile. Gran parte degli anziani giunti ad Antegnate avrebbero dovuto essere vaccinati a Chiuduno, ma il sistema di smistamento regionale ha creato il caos: da una parte il vuoto, dall’altra il pienone.