Campagnola, manca il medico di base: Alpini e Croce Rossa allestiscono un hub provvisorio per gli anziani - BergamoNews

Era ottobre 2020 quando noi di Bergamonews abbiamo pubblicato la lettera sulla preoccupazione di un residente del quartiere Campagnola di Bergamo, per la mancanza del medico di base nel quartiere.

Nei mesi scorsi, infatti, il medico di base di Campagnola ha avuto il Covid: da allora è in corso una staffetta di sostituti per rispondere alle esigenze del territorio, ma questa situazione d’instabilità disorienta i pazienti. In particolare sono le persone anziane che risultano destabilizzante dai continui cambiamenti.

Per far fronte alla situazione, nella giornata di venerdì 19 marzo gli assessori del Comune di Bergamo Marcella Messina (Politiche Sociali) e Marco Brembilla (Lavori Pubblici) sono andati a fare un sopralluogo nella sede degli alpini del quartiere.

Il corpo dell’esercito, infatti, ha dato la disponibilità dei propri spazi (la cosiddetta “Casetta degli Alpini” di Campagnola) e del suo aiuto pratico per istituire un hub provvisorio di supporto medico di assistenza e di vicinanza agli anziani gestito dalla Croce Rossa di Bergamo.

“Noi ci siamo per fare del bene al quartiere e per dare un appoggio concreto agli anziani”, commenta l’alpino Giulio Gamba.

“Si tratta di un lavoro ancora in itinere, ma pensiamo di partire dai primi di aprile per poter dare un aiuto concreto ai cittadini in attesa dell’arrivo del nuovo medico di base – spiega Maurizio Bonomi, presidente della Croce Rossa di Bergamo – Qui i cittadini più anziani potranno ricevere aiuto informatico per poter scegliere il medico di base, procedere con l’attivazione dello Spid e controllare il proprio fascicolo elettronico. Un aiuto per mettersi in contatto con il medico designato e per il ritiro delle ricette. Anzi, pensiamo anche di attivare un servizio di trasporto verso il medico di base individuato lontano dal quartiere, anche grazie all’aiuto dei volontari di Bergamo Aiuta. Si ipotizza, anche, di introdurre l’infermiere di quartiere per poter offrire un servizio medico ai cittadini, ma su quello vediamo”.

Un progetto ancora agli inizi, ma che dimostra la forza del volontariato con il chiaro obiettivo di aiutare concretamente i cittadini del quartiere, fin quando non arriverà il nuovo medico di base.