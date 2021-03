Omaggio a Nino Manfredi, Amici o la conversazione con Papa Francesco: la tv del 20 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 20 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “In Arte Nino”. Uno spaccato inedito della vita di Nino Manfredi: dal 1943 quando, sopravvissuto all’esperienza tragica del sanatorio, intraprende gli studi all’Accademia d’Arte drammatica, fino alla soglia del successo nel 1958 con la partecipazione a Canzonissima. Quindici anni cruciali della vita di Manfredi che si intrecciano con le grandi speranze di un Paese che vuole dimenticare la guerra e reinventarsi in un futuro migliore.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via il serale di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Gli allievi saranno divisi in tre squadre ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. Nello specifico, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy (cantante), Enula (cantante), Esa (cantante), Leonardo (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina), Tommaso (ballerino). La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da: Alessandro (ballerino), Gaia (cantante), Ibla (cantante), Martina (ballerina), Raffaele (cantante), Rosa (ballerina), Tancredi (cantante). La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini da: Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Samuele (ballerino). Il direttore artistico del serale sarà Stephane Jarny.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La strategia del bugiardo”: Antonio Vargas, capo di un importante Cartello della droga a livello mondiale, viene preso in custodia in seguito all’uccisione di un poliziotto. Nulla sembra potergli far evitare il carcere…

Su RaiTre alle 21.45 andrà in onda “Città segrete – Milano”. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di cinque città italiane: Milano, Roma, Palermo, Firenze e Napoli.

Su La 7 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà il primo appuntamento della serie “Vizi e virtù – Conversazione con Francesco”, prodotta dalla società di produzione cinematografica e documentaristica bergamasca “Officina della comunicazione”. Andrà in onda in prima tv assoluta in tre prime serate – il 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile – alle 21.25 sul Nove, proponendo un esclusivo viaggio del pontefice alla scoperta di vizi e virtù, luci e ombre dell’esistenza umana.

La serie è un’inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell’esistenza di ciascuno di noi. È composta da 7 episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità) il motivo conduttore dell’intimo dialogo tra Papa Bergoglio e don Pozza.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Poliziotto Superpiù”; su Italia1 alle 21.20 “L’era glaciale”; su Tv8 alle 21.30 “I passi dell’amore”, su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Scelta d’amore”; su Iris alle 20.40 “The game – Nessuna regola” e su Italia2 alle 21.10 “It”.

Su Rai4 alle 21.20 sarà la volta della serie “Narcos: Messico”. Il leader dei narcotrafficanti di Guadalajara, Félix Gallardo, deve fare i conti con i conflitti che si stanno creando all’interno del cartello mentre l’agente DEA Walt Breslin gli sta col fiato sul collo.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 “La vita nuova”, di Nicola Piovani; su La7D alle 21.30 la serie “I misteri di Parigi e su Mediaset Extra alle 21.05 “Le Iene show”

