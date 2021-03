Il weekend di primavera passa dalle nuvole alle schiarite - BergamoNews

Il weekend che ci porta dentro la primavera sarà in sintonia col calendario, a Bergamo? Risponde Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La Lombardia continua a essere interessata da una struttura depressionaria molto fredda in quota, con afflusso di correnti orientali. Maggior soleggiamento è atteso per domenica e lunedì in un contesto di temperature inferiori alle medie del periodo.

Sabato 20 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Nella sera-notte velature estese di nubi medio-alte in pianura a partire dai settori occidentali con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Gelate in pianura. Precipitazioni assenti ovunque e per tutto il giorno.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura comprese tra -2°/1°C, massime stazionarie in pianura comprese tra 8°/11°C.

Domenica 21 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvolosità irregolare, ma con tendenza a schiarite con il passare delle ore ovunque. Nel pomeriggio e nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche velatura di nubi medio-alte anche estese di passaggio, ad eccezione delle zone di confine con la Svizzera e della contea di Livigno ove si assisterà ad un graduale e rapido aumento della nuvolosità che risulterà estesa e compatta. Possibili gelate in pianura ove vi saranno maggiori schiarite. Precipitazioni assenti ovunque e per tutto il giorno, ad eccezione delle zone di confine con la Svizzera e della contea di Livigno ove si avranno dal pomeriggio e nella sera-notte deboli nevicate al di sopra dei 1100-1300 metri (Val Chiavenna) e 2100-2300 metri (contea di Livigno) temporaneamente a carattere di bufera.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura comprese tra -3°/0°C, massime stazionarie in pianura comprese tra 8°/11°C.

Lunedì 22 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino velature estese di nubi medio-alte e solo in parte soleggiato su Alpi e Prealpi, ma con tendenza a schiarite; in pianura in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque. Gelate in pianura. Precipitazioni assenti per tutto il giorno.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura comprese tra -2°/1°C, massime in lieve aumento in pianura comprese tra 10°/13°C.