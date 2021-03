Gasp a Verona col dubbio Gosens: "Sportiello? Scelta tecnica, niente screzi" - BergamoNews

Si riparte. Verso Verona con il dubbio Gosens (“vediamo dopo l’ultimo allenamento se ce la fa”), la probabile conferma di Sportiello e l’altrettanto probabile part time di Ilicic.

Gasperini, fresco di premio che l’Associazione Calciatori ha attribuito a lui, all’Atalanta e, nei rispettivi ruoli, a Gosens e al Papu Gomez, volta pagina dopo la Champions, prendendosi le cose buone e anche quelle negative: “Per noi è stata una bella esperienza, sono confronti che ti danno la dimensione di dove sei e ne usciamo fiduciosi di poterci migliorare. Ma avete visto con quale rispetto ci ha affrontato il Real? Con l’umiltà della grande squadra che parte da un’ottima difesa. Poi il calcio italiano esce sconfitto per tanti motivi, un po’ per la mentalità, un po’ perché ci sono meno giocatori di qualità. Dobbiamo migliorarci e crescere per essere più competitivi, fare di più tutti insieme e alzare il valore delle nostre squadre. Però ci sono anche elementi positivi, guardiamo alla nostra Nazionale che sta dando segnali molto buoni”.

E, a questo proposito, Gasp sottolinea, oltre a quella di Pessina, la convocazione di Toloi: “Siamo tutti strafelici, Rafael ha fatto un percorso straordinario. Ed è un riconoscimento anche per Bergamo, per l’Atalanta”.

Per chiudere il discorso su Madrid… “Sapevamo già al sorteggio che sarebbe stato molto difficile, peccato che di due partite resta il primo tempo di Madrid, avevamo la sensazione di poter fare di più, poi gli episodi in Champions sono determinanti”.

E ora? “Si riparte, il campionato italiano è molto competitivo con tante squadre vicine e fare risultato è sempre molto difficile. Verona è una delle migliori realtà della Serie A, ha avuto una crescita notevole anche per qualità di gioco”.

Sull’alternanza dei portieri il tecnico chiarisce: “Secondo me non crea scompensi, sono portieri che si equivalgono: Sportiello aveva fatto bene, a Madrid è incappato in un grave errore, ma la competitività serve per migliorare le prestazioni e Sportiello ha alzato la qualità del ruolo ed è servito a Gollini per ripartire. E non sono screzi” precisa “ma scelte tecniche”.

La forza del Verona si basa molto sulle fasce, dove l’Atalanta ultimamente ha qualche problema: “Da qualche settimana siamo in emergenza, Hateboer è alle prese con un infortunio lungo e per tante gare abbiamo dovuto insistere con due giocatori. Oggi vediamo come sta Gosens, altrimenti valuteremo se utilizzare Ruggeri o un’altra alternativa, come abbiamo dovuto fare a Madrid in corso d’opera. Almeno abbiamo un giorno per poter prendere una decisione”.

La domanda si sposta su Ilicic: “Ilicic si sta impegnando, si sta allenando e contiamo di cercare di recuperarlo. Sono contento che vada in Nazionale, per ritrovare la miglior condizione, restano undici partite in campionato e abbiamo sicuramente bisogno di ottenere il massimo da lui”.

Riguardo ai confronti della prossima giornata, fare valutazioni è forse ancora presto? “Il campionato è ancora lungo, ci sono diverse squadre in pochissimi punti. Noi dobbiamo restare dentro, le nostre motivazioni sono alte e cerchiamo di starci il più possibile”.

All’andata la sconfitta col Verona arrivò tre giorni dopo l’impresa di Anfield col Liverpool, stavolta c’è stato il ko col Real. Ci può essere qualche analogia? “Verona e Atalanta sono cresciute rispetto all’andata, Ivan (Juric, ndr) ha fatto un lavoro straordinario e merita di allenare una grande squadra. Noi arriviamo a questa sfida senza scorie atletiche, all’andata avevamo creato buone opportunità, poi il risultato non è stato positivo perché il Verona è una squadra in grado sempre di fare gol. Adesso abbiamo 14 punti in più di loro, ma la partita col Real non c’entra: siamo pronti e andiamo a Verona senza alibi”.

Infine, tornando al premio ricevuto dall’Associazione Calciatori che riguarda l’anno passato, ora siamo oltre la metà della nuova stagione: cosa manca a Gasperini e all’Atalanta per poter rivincere quel premio? “Noi quest’anno stiamo rispettando i nostri programmi, nei prossimi due mesi si determinerà il valore di questa stagione che in questo momento è positiva: per renderla ottima serve qualcosa in più. Io avrei votato Juric, l’anno scorso invece per la Panchina d’oro avevo votato D’Aversa“.