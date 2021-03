Festival Pianistico: Andrea Gibellini lascia, Daniela Gennaro Guadalupi è presidente - BergamoNews

Dopo 21 anni al servizio del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, Andrea Gibellini lascia l’incarico di presidente della manifestazione. Prossimo ai 90 anni, Gibellini passa il testimone a Daniela Gennaro Guadalupi, già consigliere del Festival.

Per sottolineare i grandi valori che ha incarnato durante il suo mandato, Andrea Gibellini rimarrà all’interno del Festival nel ruolo di Presidente onorario. La nomina della nuova Presidente sarà ufficializzata il prossimo 26 marzo.

La sua carriera, iniziata alla Banca Popolare di Bergamo, si concluse come direttore generale del Credito Varesino per conto della stessa Banca Popolare di Bergamo. Chiamato subito dopo in Vaticano come direttore generale dello IOR, Andrea Gibellini venne nominato presidente dopo l’improvvisa scomparsa del suo predecessore: “Questa per me è una fase della vita che ebbe inizio il 3 marzo 2000, quando venne a mancare il mio predecessore, il carissimo amico Filippo Siebaneck, che mi aveva indicato come suo successore all’altrettanto caro M°Agostino Orizio – ricorda Gibellini – Non posso dimenticare i collaboratori di questi lunghi anni, a partire dal Direttore artistico Pier Carlo Orizio e dal Consigliere delegato Silvio Galli, tutte persone assai care che ringrazio di cuore e con viva gratitudine. A tutti i membri del Consiglio Direttivo rivolgo il mio grazie particolarmente sentito, associato alla certezza che il Festival continuerà a prodigarsi nell’adempimento del suo impegno culturale nel nome delle due Città e con il sostegno finanziario degli Enti pubblici, dei Donatori e degli Sponsor privati, con i quali vanno condivisi i tanti meriti del Festival”.

Imprenditrice bergamasca, Daniela Gennaro Guadalupi è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nel 2008 e di Cavaliere del Lavoro nel 2014. “Entro in punta di piedi all’interno di una manifestazione con 57 anni di storia. Ringrazio tantissimo Andrea Gibellini che ha voluto preparare un futuro per il Festival, introducendomi già dallo scorso anno all’interno del Consiglio – commenta la neopresidente – Assumo questa carica con grande entusiasmo perché attraverso la musica il Festival esprime i valori sociali e culturali che uniscono Brescia e Bergamo, proiettandoli nel contesto internazionale grazie al suo conclamato valore”.

Molto attiva nel sociale, Daniela Gennaro Guadalupi ha fondato la Fondazione Aiuto Ricerca Malattie Rare nel 1993. Nel corso degli anni ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno civile a Bergamo, quali il Premio Città di Bergamo, la Civica Benemerenza e il Premio Rosa Camuna. Tra gli altri incarichi ricopre il ruolo di Presidente dell’Associazione Corpo Palchisti del Teatro Donizetti e dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Bergamo. Censore nella sede di Milano della Banca d’Italia, è Proboviro componente del Consiglio di indirizzo etico e valoriale di Confindustria nazionale. Siede inoltre nel Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA e nel CdA dell’Università di Bergamo.