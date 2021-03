Chiara ha fretta e nasce nel parcheggio dell'Esselunga di Nembro - BergamoNews

Aveva fretta di venire al mondo Chiara e così è nata in un parcheggio vicino dell’Esselunga di Nembro. È successo sabato mattina in via Acqua dei buoi, mentre i suoi genitori stavano raggiungendo in auto l’ospedale Bolognini di Seriate da Ardesio.

La mamma e il papà, che hanno già due figli, si erano messi in auto all’alba, alle prime contrazioni della donna, per raggiungere il nosocomio seriatese.

Ma a Nembro hanno dovuto accostare e lì sono stati raggiunti da un’ostetrica del progetto Terre Alte, dell’Asst di Seriate, creato dopo la chiusura del punto nascita di Piario.

Sono poi arrivate anche due ambulanze: il personale ha assistito la donna, 40enne, e la bambina, trasportate ancora unite dal cordone ombelicale all’ospedale Bolognini. Entrambe ora stanno bene.