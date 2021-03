Belotti (Lega): progetto di legge per pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa - BergamoNews

Perché un imputato che viene assolto con formula piena o archiviato in fase preliminare non può avere diritto a delle pubbliche scuse? Quante volte viene detto dopo un’assoluzione “e ora chi chiederà scusa all’imputato per quello che ha dovuto subire per anni?”.

“Partendo da questo presupposto – spiega il deputato leghista Daniele Belotti – ho presentato un progetto di legge per l’istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa. Se è previsto che lo Stato debba un risarcimento economico per chi viene ingiustamente incarcerato, perché non si può riconoscere almeno un risarcimento morale a chi viene indagato per accuse infondate?”.

“Un processo è un calvario che dura anni – continua Belotti – stravolgendo la vita di una persona, nell’equilibrio psicologico, negli affetti, nel lavoro. Tantissimi sono stati rovinati e in taluni casi anche messi alla gogna sui giornali. Ma nessuno si è mai preoccupato per i danni subiti dagli indagati. Solo per citare il caso più recente, l’onorevole Edoardo Rixi che si era dovuto dimettere da viceministro alle Infrastrutture dopo la condanna in primo grado è stato assolto, insieme ad altri 18 ex consiglieri regionali liguri, in appello “per non aver commesso il fatto”.

“Questo progetto di legge – ribadisce Belotti – intende quindi offrire all’imputato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o per il procedimento che è stato archiviato, una sorta di risarcimento morale, con l’istituzione delle pubbliche scuse da parte dell’amministrazione giudiziaria nei confronti dei cittadini ritenuti non responsabili dei reati a loro imputati”.