Atalanta, Pessina torna in Nazionale con l'esordiente Toloi: "Per me è un sogno" - BergamoNews

“È davvero un sogno”, Rafael Toloi ha commentato così sul sito ufficiale dell’Atalanta la prima convocazione in azzurro. “Ho la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la FIFA ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia.

Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid – prosegue l’oriundo brasiliano -. Devo ringraziare il Presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, mister Gasperini che mi ha fatto diventare un giocatore più forte ed i miei compagni di squadra. Un grazie speciale alla mia famiglia e agli amici. So che la responsabilità è grande, ma, come sempre, darò il massimo”.

Matteo Pessina, invece, è alla seconda convocazione dopo aver esordito nel secondo tempo nell’amichevole vinta 4-0 con l’Estonia a Firenze l’11 novembre scorso: “Sono molto contento. Questa convocazione credo sia il frutto del lavoro e dell’impegno. Sin da quando ero piccolo lavoravo per raggiungere questi traguardi, giocare in Champions League e vestire la maglia della Nazionale – le sue parole -. Anche quando mi sono infortunato al ginocchio non ho mai mollato.

Devo ringraziare i miei genitori, sono stati i primi a scrivermi e a farmi i complimenti. Chi ha creduto in me è stata anche la famiglia Percassi, quest’estate lo ha dimostrato una volta di più e di questo non posso che ringraziare sia il Presidente che suo figlio Luca. Ed un grazie va a mister Gasperini che mi ha fatto crescere ed ai miei compagni che mi hanno aiutato ad inserirmi in una squadra già rodata”.