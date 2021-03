Musica leggera, forse non "leggerissima" - BergamoNews

Il singolo di Colapesce e Dimartino, esploso a Sanremo, è già un tormentone, un meme, un immancabile classico italiano dal titolo ‘Musica leggerissima’. Il successo più che meritato sembra una perfetta risposta alla domanda a cui apre un anno di incertezze e drammatiche restrizioni, ovvero una profonda esigenza di superficialità, leggerezza e allegria. Non che queste caratteristiche siano sinonimi. Infatti la canzone si presenta come frivola, superflua, un passatempo da ascoltare come sottofondo di una qualsiasi distrazione. Eppure, ad uno sguardo più attento e paziente, le parole dei cantanti rivelano un senso un po’ più pesante di quanto lascino sospettare….

“Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi, più o meno”

La leggerezza della musica richiesta in questa frase è proporzionale all’oscurità del buco nero, del silenzio che velatamente le parole suggeriscono essere dentro di noi, più che fuori. Inevitabile riprendere una celebre frase di Nietzsche: ‘se guardi a lungo l’abisso, poi l’abisso fisserà te’. E nel testo viene evocato proprio questo sguardo, da cui però si decide di scappare, di riempire tale vuoto con qualcosa di leggero, questa traccia appunto.

“Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via”

Un altro sottilissimo rimando al filosofo che constatò nel 1900 che ‘Dio è morto’, evocato in questo caso come un maestro. La sua orchestra suona allo stesso modo in cui l’uomo prega: per esprimere il desiderio di un fiore, di un aiuto, un ascolto divino. Come ci è già stato ricordato, nessuno riceve la nostra preghiera. Il direttore è andato via, Dio lo abbiamo ucciso noi.

“Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale”

Davvero, cos’è che si annida nei pensieri? Nietzsche ancora una volta risponderebbe adeguatamente: l’ospite inquietante. Si chiama nichilismo, e si annida tra di noi come ribadisce spesso il filosofo Galimberti nelle sue conferenze. Il nichilismo è esattamente questa indifferenza animale descritta dal duo siciliano: spegnere ogni significato delle cose che nella vita si cerca esasperatamente di trovare.

Dimartino e Colapesce lanciano dunque questa canzone, ma sta all’ascoltatore interpretarla scegliendo essenzialmente tra due alternative: prenderla come distrazione leggera senza rimandi a nulla, o come riflesso di un abisso a cui anche Nietzsche riconosce una certa dignità, scrivendo ‘bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante’.

Nessuno può dirci quale sia la scelta migliore per noi, quindi tu, quale opzione segui?