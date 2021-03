La Lombardia spera di tornare arancione, ma non sarà prima del 29 marzo - BergamoNews

Il monitoraggio di oggi, venerdì 19 marzo, dirà se la Lombardia, e con essa Bergamo e la provincia orobica, possono vedere un pochino allentate, se non subito, almeno per il 29 marzo, le restrizioni da Zona Rossa in attesa della nuova stretta nei giorni di Pasqua.

Passata in rosso lunedì, la Lombardia deve attendere insieme Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia e Trento. Dall’ultima ordinanza emessa dal ministro della Salute devono infatti trascorrere due settimane.

Per questo la data chiave è il 26 marzo. Se fra una settimana i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento le Regioni rosse potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire (qui le regole in vigore nelle zone arancione e rossa; qui il dettaglio sulle scuole).

La Lombardia (ma anche il Lazio) spera: aveva Rt 1.3 (l’oscillazione tra 1.28 e 1.32).

Il monitoraggio odierno servirà dunque per fornire indicazioni, ma quello determinante arriverà il 26 marzo. Se i valori saranno in discesa ci potrebbe essere il passaggio da rosso in arancione e la riapertura di alcune attività con una nuova ordinanza.

Il 29 marzo potrebbero quindi riaprire tutti i negozi, i parrucchieri, i barbieri, i centri estetici.

Sarebbero cinque giorni di ripresa prima del lockdown deciso per Pasqua perché il 3, il 4 e il 5 aprile tutta Italia torna in rosso.

Il 6 aprile scade il decreto e sulla base dei dati aggiornati si deciderà quali divieti e regole rinnovare e quali abolire.