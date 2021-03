“Io, papà in smart (?) working, e la mia bimba alle prese con la didattica a distanza” - BergamoNews

“Vai cucciola”.

Due parole che esprimono tutta la tenerezza di un giovane papà che, prima di rispondere al telefono per l’intervista, si assicura che la sua bambina sia sicura sulla piccola bici da far funzionare nel cortile sotto casa.

Omar Brugali è il papà di Flora, 10 anni, diviso tra smart working e una bimba impegnata con la didattica a distanza.

“Si chiama DAD, abbreviata, che in inglese significa papà, giusto?”, racconta ridendo Omar proprio alla fine di un’ennesima giornata di scuola e di lavoro dietro ad uno schermo, mentre la moglie continua la didattica in presenza nella scuola dell’infanzia per i bambini con bisogni educativi speciali.

Per la festa del papà noi di Bergamonews abbiamo voluto raccontare la sua testimonianza. Controcorrente (non troppo, si spera) rispetto alle tante (troppe, purtroppo) storie di vita quotidiana in piena emergenza Covid in cui è la donna a dover rinunciare al lavoro o a fare i salti mortali per chiedere di poter lavorare da casa per riuscire a gestire, anche, i figli troppo piccoli per cavarsela da soli con le lezioni a distanza.

“Ci siamo anche noi papà, non dimentichiamocene! Anche se, sì, forse sono una mosca bianca. Mia moglie mi racconta di tante altre realtà in cui è quasi scontato che sia la donna a restare a casa. Noi invece siamo riusciti ad organizzarci così e siamo anche fortunati rispetto ad altre famiglie in cui soluzioni come questa non sono possibili per tanti motivi”, racconta Omar, interinale negli uffici dell’assessorato politiche sociali del Comune di Bergamo.

Lui, come tanti altri papà mosche bianche ai tempi del Covid, passerà la festa del papà tra il lavoro, gli impegni di cuoco e casalingo e di papà.

“L’amore dei nostri figli ricompensa di tutto, però. Per me tutti i giorni è la festa del papà. E sono grato di poter gestire, insieme a mia moglie, il lavoro e nostra figlia”, racconta Omar lasciando che sia anche la piccola Flora a dire al telefono la sua sul suo papà, confessandoci anche i preziosi regali che farà per la sua festa e che il suo papà “è davvero bravissimo”.