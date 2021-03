Il giustiziere della notte, Ciao Darwin o Fratelli di Crozza? La tv del 19 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in v, venerdì 19 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Canzone Segreta”, condotto da Serena Rossi.

Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella seconda puntata i protagonisti saranno: Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido.

Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse.

Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un’insalata sbagliata”: Shaun ha una cotta per la nuova dottoressa che lavora in Radiologia e ne parla con Lea. Claire viene accusata, da una paziente di colore, di essersi comportata da razzista…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Su Canale5 alle 21.20 tornerà “Ciao Darwin – A grande richiesta”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta de “Le Iene show”.

Su La 7 alle 21.15 spazio a “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Il giustiziere della notte – Death Wish”; su Iris alle 20.50 “L’uomo nel mirino” e su Italia2 alle 21.10 “The possession – Il male vive dentro di lei” e su Tv8 alle 21.30 “Inferno”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night” – Earth/Art”, il racconto di come gli artisti contemporanei hanno affrontato il la questione dei cambiamenti climatici. A seguire, “Creatore distruttore”: in 50 anni la sfida principale di Burri è stata quella di trovare armonia e bellezza attraverso l’uso della materia e di materiali insoliti, quali iuta, legno e ferro.

Da segnalare, infine, sul Nove alle 21.24 “Fratelli di Crozza”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.