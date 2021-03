Gran Galà Aic, premiati Atalanta e Gasp: miglior squadra e allenatore 2019-2020 - BergamoNews

Per il secondo anno consecutivo l’Atalanta si aggiudica il premio Aic (Associazione Italiana Calciatori) alla miglior squadra del campionato 2019-2020, votata da calciatori, allenatori e arbitri.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – commenta il presidente Antonio Percassi -. Questo premio va distribuito a tutti quelli che lavorano all’Atalanta. Dobbiamo essere umili e concentrati, siamo una provinciale che sta crescendo oltre alle aspettative. Dobbiamo pensare a lavorare e comportarsi bene. La scelta di Gasperini è stata determinante, è stato fatto un ottimo lavoro che ci sta premiando”.

Tant’è che lo stesso mister è stato premiato con il premio Aic come miglior allenatore nel Gran Galà Aic 2021. “Vincere contro se stessi – le sue parole – e superare i propri obiettivi, arrivare in Champions due anni di fila, in finale di Coppa Italia sono risultati importanti. Anche se non si alza un trofeo sono vittorie importantissime. Superare se stessi – conclude – rende vincenti, il mio grazie va a tutte le componenti per quanto siamo riusciti ad ottenere”.