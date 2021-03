Fino a domenica cieli coperti, rare schiarite e deboli nevicate - BergamoNews

Dopo la neve di marzo di giovedì, vediamo con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo che tempo ci aspetta a Bergamo alle porte del weekend.

ANALISI GENERALE

La rotazione e l’abbassamento di latitudine dell’anticiclone presente nei giorni scorsi sulla Lombardia ha portato nella giornata di giovedì l’ingresso di fredde correnti in quota orientali con aumento della copertura nuvolosa su gran parte del territorio lombardo, scarsi fenomeni e un calo termico. Tale situazione rimarrà pressoché invariata anche nei prossimi giorni almeno fino a domenica.

Venerdì 19 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio cielo da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque con rare ed effimere schiarite. Nella sera-notte passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, altrove ancora molto nuvoloso o coperto. Al mattino possibilità di isolati piovaschi e deboli nevicate o nevischio su Alpi e Prealpi oltre i 500-700 metri; altrove asciutto. Dal pomeriggio ancora residui fenomeni su Alpi e Prealpi, ma in rapido esaurimento; altrove asciutto. Nella sera-notte asciutto ovunque.

Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 0°/3°C, massime in sensibile o lieve diminuzione in pianura comprese tra 8°/11°C.

Sabato 20 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Nella sera-notte aumento della nuvolosità in pianura a partire dai settori occidentali, altrove rimane molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni assenti ovunque e per tutto il giorno.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura comprese tra -2°/1°C, massime stazionarie in pianura comprese tra 8°/11°C.

Domenica 21 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvolosità irregolare ovunque, ma con tendenza a schiarite con il passare delle ore. Nel pomeriggio e nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche velatura di nubi medio-alte anche estese di passaggio, ad eccezione delle zone di confine con la Svizzera e della contea di Livigno ove si assisterà ad un graduale e rapido aumento della nuvolosità che risulterà estesa e compatta. Precipitazioni assenti ovunque e per tutto il giorno, ad eccezione delle zone di confine con la Svizzera e della contea di Livigno ove si avranno dal pomeriggio e nella sera-notte deboli nevicate al di sopra dei 1100-1300 metri (Val Chiavenna) e 2100-2300 metri (contea di Livigno).

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura comprese tra -3°/0°C, massime stazionarie in pianura comprese tra 8°/11°C.