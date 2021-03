Dossena, appaltati i lavori per il ponte tibetano: "A breve il via ai lavori" - BergamoNews

“Dopo molti mesi di lavoro si sono appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo ponte tibetano, i lavori avranno inizio nelle prossime settimane”.

Lo annuncia il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi. “Ci auguriamo che questo intervento, insieme alle miniere, alle nostre peculiarità e alle nostre tradizioni, ci possa permettere di rilanciare il nostro territorio – commenta -. Dopo questo brutto periodo fatto di sacrifici e di dolore, dobbiamo provare a ripartire più forti e più speranzosi di prima”.

Il ponte tibetano che collegherà il centro del paese all’area del vecchio tiro al piattello. Un progetto da 660 mila euro che guarda in alto, letteralmente: lungo 500 metri, sarà posizionato ad un’altezza di almeno 100. Un progetto che promette battaglia a quelli sparsi per l’Italia e l’Europa. Come il ‘Ponte nel Cielo’ in Val Tartano (alto 140 metri e lungo 234) o il ponte tibetano a Randa, in Svizzera (lungo 494 metri).