Cittadella della Giustizia di Bergamo, stanziati i fondi per la realizzazione - BergamoNews

“Un risultato storico per la Giustizia bergamasca: un obiettivo cercato da tanti anni e che, con orgoglio, posso affermare di aver contribuito a realizzare”. È il commento del deputato bergamasco Devis Dori (Movimento Cinque Stelle) dopo la conferma degli stanziamenti per la realizzazione della cittadella della Giustizia di Bergamo.

Si tratta del compimento di un percorso iniziato oltre un anno fa, quando lo stesso Dori organizzò – il 28 gennaio 2020 – alla Camera dei Deputati un incontro in cui erano presenti anche il sottosegretario 5 stelle Vittorio Ferraresi, il Presidente del Tribunale Cesare De Sapia, la Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo Francesca Pierantoni e il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e lì emerse con forza l’esigenza di nuovi spazi per gli uffici giudiziari bergamaschi.

“Da quel momento – spiega l’onorevole – abbiamo lavorato costantemente per ottenere questo risultato, che ha anche visto il proficuo coinvolgimento del Comune di Bergamo, in particolare dell’assessore Valesini, prevedendo un aggiornamento del Protocollo del dicembre 2017 rispetto all’ex Convento della Maddalena in via Borfuro, nei termini indicati nella mia interrogazione depositata alla Camera il 22 settembre 2020″.

In occasione poi dell’incontro organizzato dall’avvocatura bergamasca il 9 ottobre 2020 al Centro congressi Papa Giovanni XXIII, al quale partecipò nuovamente il sottosegretario Ferraresi, nel suo intervento Dori fece espresso riferimento alla possibilità di inserire la cittadella della Giustizia di Bergamo tra gli interventi da realizzare mediante l’accesso al Recovery Fund, perché proprio in quel periodo si stavano individuando le opere da realizzare.

Nelle settimane successive, altri parlamentari bergamaschi sollecitarono la medesima soluzione, a dimostrazione della bontà dell’iniziativa, che ora ha trovato compimento.

“Ringrazio la Ministra Cartabia per aver confermato giovedì in audizione al Senato in Commissione Giustizia gli stanziamenti per la realizzazione della cittadella della Giustizia di Bergamo già individuati dal Ministro Bonafede e, quindi, dal precedente Governo. Si tratta quindi di un risultato del Governo Conte2, circostanza che nessuno può negare, e che trova ora conferma nelle parole della Ministra”.

“È una notizia – conclude – che certamente sarà accolta con entusiasmo da tutti, avvocatura, magistratura e personale amministrativo, perché permetterà una migliore organizzazione

delle attività e un migliore accesso dei cittadini alla Giustizia”.