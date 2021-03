Bergamo, Lega: "Daste e Spalenga, perché sempre i soliti nomi?" - BergamoNews

Nella serata di mercoledì 17 marzo è stato presentato il futuro della ex centrale di Daste e Spalenga nel quartiere di Celadina e i tempi di conclusione del cantiere.

All’incontro oltre agli assessori Francesco Valesini, Giacomo Angeloni, Marcella Messina e Nadia Ghisalberti hanno partecipato i soggetti vincitori del bando: Lab80, Nutopia, OpenArch, Generazioni FA, Unione Professionisti e Associazioni Culturali e Cooperativa Sociale Ruah.

L’intervento delle minoranze consigliari non si è fatto attendere, con un’interrogazione a risposta a scritta firmata dai consiglieri della Lega, con prima firma di Alessandro Carrara.

“Durante la presentazione del progetto (al quale hanno partecipato le reti di quartiere, più volte criticate per la poca rappresentatività) si sono resi noti i soggetti che gestiranno lo spazio e che sono gli stessi che gestiscono già la maggior parte degli spazi pubblici in città.

Dispiace inoltre vedere, sempre tra le realtà presenti nel progetto, l’immancabile Cooperativa Sociale Ruah già al centro di indagini da parte della magistratura per possibili illeciti in tema di accoglienza.

La domanda che ci poniamo è molto semplice: ma è possibile che le associazioni che vincono le gare per la gestione degli spazi siano sempre le stesse?

Non ci sono altre realtà del territorio, magari meno connotate anche dal un punto di vista politico, che possano prendere in gestione almeno alcuni degli spazi messi a disposizione dal Comune?

Abbiamo quindi deciso di presentare un’interrogazione scritta per chiedere come mai si sia voluto procedere nelle direzione presa e come mai, visto che giace ancora un ordine del giorno per chiedere l’esclusione della cooperativa Ruah dai bandi comunali, non si sia ritenuto di attendere quantomeno gli esiti delle indagini prima di una nuova assegnazione”.