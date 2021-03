Atalanta, allarme rosso sugli esterni: Gosens prova il recupero-lampo per Verona - BergamoNews

Partiamo da un dato molto poco incoraggiante: l’Atalanta in questa stagione ha giocato solo due volte senza i suoi esterni titolari, contro Sampdoria e Lazio, e ha perso in entrambe le occasioni.

I tifosi facciano tutti gli scongiuri del caso, ma anche domenica al Bentegodi Gasperini rischia di dover fare a meno sia di Hateboer, sia di Gosens, anche se gli esami a cui si è sottoposto il tedesco dopo la trasferta di Madrid non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare e non è da escludere un recupero-lampo del numero 8 per la partita con l’Hellas.

Se così fosse, si tratterebbe comunque di un rischio che l’Atalanta si prenderà vista l’emergenza totale che ha sugli esterni.

Detto di Hateboer che ne avrà almeno fino alla metà di aprile (l’olandese è stato operato e tornerà a lavorare sul campo non prima di 20 giorni), Gasperini non ha a disposizione nemmeno Sutalo, fermato da una frattura al malleolo che lo terrà ai box ancora per due settimane.

Fortuna che Maehle, acquistato all’inizio di gennaio, è già entrato negli schemi – non facilissimi – del tecnico nerazzurro: il danese sta giocando praticamente sempre da un mese e mezzo a questa parte, regalando prestazioni di grande livello.

A Verona, se non dovesse farcela Gosens, resterà scoperta una delle due fasce. Qui Gasperini dovrà decidere: puntare sul giovanissimo Ruggeri oppure adattare un altro calciatore? A Madrid, con l’uscita di Gosens per infortunio, a sinistra è scalato de Roon, ma l’olandese è troppo importante per la mediana atalantina da pensare che possa essere schierato lì anche domenica. Allora entrerebbero in pista le ipotesi di schierare uno tra Palomino o Djimsiti su una delle due fasce (dell’altra si occuperebbe Maehle, che può giocare su entrambe senza problemi), oppure il Gasp potrebbe optare per una difesa a quattro.