Zona rossa, a Oriocenter aperti un centinaio di negozi: tutte le informazioni - BergamoNews

A Oriocenter sono aperti circa un centinaio di negozi anche in zona rossa, grazie alle specifiche previste dagli allegati 23 e 24 del DPCM dello scorso 2 marzo.

I negozi aperti

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 sono aperti i negozi di elettronica, intimo, sport, abbigliamento per bambini, profumerie ed erboristerie, librerie ed edicole, ipermercato e punti vendita di generi alimentari, oltre che parafarmacia, tabaccheria, lavanderie, tintorie e cliniche mediche.

Nei fine settimana invece, dalle 9 alle 20 rimangono aperti solo i punti vendita di generi alimentari, le parafarmacie, l’edicola e le librerie, le tabaccherie, le lavanderie e le tintorie.

L’Ipermercato il sabato è aperto dalle 8.30 alle 21.00, la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie sono operativi dal lunedì al venerdì con i servizi di asporto e consegna a domicilio, il sabato e la domenica sola consegna a domicilio (e non l’asporto).

Per quanto riguarda gli spostamenti è necessario fare riferimento alle FAQ (risposte alle domande frequenti) disponibili sul sito del Governo inerenti gli spostamenti, che recitano quanto segue: “Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.

“Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm, la cui lista è disponibili nell’allegato 23”.

È quindi possibile dai paesi contigui raggiungere Oriocenter portando con sé l’autocertificazione.