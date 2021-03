Treviolo, serata digitale alla scoperta del nuovo sito comunale e dello sportello telematico - BergamoNews

Come inviare una pratica online e sfruttare a pieno tutti i vantaggi dei nuovi canali digitali comunali? Per scoprirlo basta partecipare alla serata gratuita online organizzata per mercoledì 24 marzo dall’assessorato all’Innovazione in collaborazione con Globo, partner digitale del Comune di Treviolo.

L’appuntamento è per le 18 e fino alle 19.30 gli esperti presenteranno il nuovo sito internet del Comune e lo sportello digitale. Per partecipare al webinar è necessario iscriversi attraverso il sito di Globo all’indirizzo http:///www.globogis.it/news/ happy-hour-comune-treviolo successivamente si riceverà una mail con il link dal quale accedere alla serata.

“Considerato che in questi mesi molte persone si sono rivolte agli uffici comunali per chiedere supporto nell’invio delle pratiche online, abbiamo deciso di organizzare una serata digitale proprio per insegnare ai cittadini come utilizzare questi nuovi canali – spiega l’assessore all’Innovazione Martina Locatelli -. Oltre all’opuscolo digitale consegnato in ogni abitazione, ci è sembrato opportuno approfondire con un webinar per dare l’occasione a tutti i treviolesi interessati di conoscere ed imparare ad utilizzare i servizi attivati in questo ultimo anno dall’Amministrazione comunale”.

La serata sarà introdotta dal sindaco Pasquale Gandolfi, che passerà poi la parola all’assessore Locatelli e ad Adriano Merigo, presidente della commissione Comunicazione e Innovazione. In seguito Giovanni Bonati, Emanuela Di Vita, Stefano Pabellini e Sabrina Rancati, esperti della Globo, affronteranno diversi argomenti: il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino, la presentazione del sito comunale e la simulazione della compilazione e dell’invio di una pratica digitale. Al termine degli interventi, ci sarà spazio per rispondere alle domande del pubblico e a chiarire eventuali dubbi.

“Ci stiamo sforzando molto per pubblicizzare al meglio questi importanti servizi – conclude Locatelli -. Abbiamo lavorato parecchio sotto il profilo dell’innovazione e vogliamo spingere i cittadini ad utilizzare questi nuovi canali perché, una volta appreso il funzionamento, sono utili, comodi e veloci. Si evita infatti di doversi recare fisicamente in Comune negli orari di apertura al pubblico degli uffici e si possono gestire le proprie pratiche direttamente da casa, sette giorni su sette, in ogni momento. Manterremo comunque uno sportello attivo in municipio dove, chi proprio non ama la tecnologia, potrà recarsi seguendo l’iter classico”.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO