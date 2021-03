"Più benefici che rischi": via libera dall'Ema al vaccino AstraZeneca - BergamoNews

L’Ema ha stabilito che nel vaccino AstraZeneca “i benefici superano i rischi”. Lo ha dichiarato la direttrice di Ema Emer Cooke, che ha aggiunto: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. Escludiamo relazioni con i casi di trombosi”. Dal comitato per la sicurezza (Prac) arriva dunque un via libera all’uso del preparato dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese.

Le conclusioni dell’Agenzia europea per i medicinali arrivano dopo gli stop all’uso del vaccino di Astrazeneca, in via precauzionale e temporanea, di Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e altri Paesi.

Le maggiori preoccupazioni sono arrivate dalla Germania, che ha osservato un aumento anomalo di una particolare forma di rara trombosi venosa cerebrale (qui Silvia Turin spiega di cosa si tratta). Martedì l’Ema aveva ribadito che i benefici del vaccino superano i rischi e che non c’era alcuna prova della correlazione fra la somministrazione e il rischio di trombi ed embolie.