Il Vava e i due Facchinetti insieme nella raccolta fondi per l'acquisto di un'ambulanza - BergamoNews

Un nuovo mezzo per prestare il primo soccorso nel minor tempo possibile farebbe parecchio comodo alla Croce Rossa Bergamo Hinterland. Soprattutto in questo periodo di pandemia che sembra non voler finire. Nasce proprio per questo il cortometraggio Rottambulanza, realizzato dal Vava 77 – all’anagrafe Daniele Vavassori – con la collaborazione di Roby Facchinetti e Francesco Facchinetti, per raccogliere fondi che permettano all’associazione bergamasca di acquistare una nuova ambulanza.

L’iniziativa era stata anticipata – in incognito – dall’ex frontman dei Pooh, che una settimana fa aveva postato sui propri social alcuni scatti che lo ritraevano vestito da “crocerossino allo sbaraglio” col Vava e col figlio Francesco.

Martedì 16 marzo il progetto è stato reso pubblico.

“Rottambulanza è il cortometraggio realizzato insieme a Roby Facchinetti, Vava77 e Francesco Facchinetti per promuovere la raccolta fondi in favore di Croce Rossa Bergamo Hinterland. Con il tuo aiuto – si legge in un messaggio che appare nel cortometraggio – contribuirai all’acquisto di una nuova ambulanza a supporto del territorio bergamasco. Anche un piccolo gesto può fare la differenza!”.

In prima persona per questa iniziativa ci sono ancora loro, il Vava e Roby Facchinetti, che un anno fa, attraverso la pubblicazione dell’inno di resilienza Rinascerò Rinascerai, hanno contribuito alla raccolta fondi per aiutare l’Ospedale Papa Giovanni XXIII nella lotta al Coronavirus.

Il Vava, Roby e Francesco Facchinetti con la squadra della Croce Rossa Bergamo Hinterland

L’obiettivo minimo della raccolta fondi è di 85mila euro: è questa la somma che consentirà l’acquisto di una nuova ambulanza da adibire a centro mobile di rianimazione nella lotta al coronavirus.

Questa la pagina per avere maggiori informazioni e per fare la propria donazione in favore di Croce Rossa Bergamo Hinterland