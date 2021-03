Il cielo si copre, debole nevischio anche sotto i mille metri - BergamoNews

Come saranno i cieli di Bergamo nella giornata in memoria delle vittime del Covid: lo spiega Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Da giovedì la rotazione e l’abbassamento di latitudine dell’area anticiclonica presente nei giorni scorsi sulla Lombardia porterà all’ingresso di correnti in quota orientali con aumento della copertura nuvolosa, ma con scarsi fenomeni e un sensibile calo termico.

Giovedì 18 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso in pianura con schiarite nelle ore centrali della giornata. Poco nuvoloso al mattino, ma con frequenti annuvolamenti su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Nella sera-notte molto nuvoloso o coperto ovunque. Al mattino asciutto ovunque; deboli nevicate sopra i 900 metri su Alpi e Prealpi orientali nel pomeriggio e nella sera-notte.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura comprese tra 0°/3°C, massime in lieve diminuzione in pianura comprese tra 10°/12°C.

Venerdì 19 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Nella sera-notte passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, altrove ancora molto nuvoloso o coperto. Possibilità di isolati piovaschi e deboli episodi di nevischio su Alpi e Prealpi oltre i 500-700 metri al mattino. Dal pomeriggio ancora residui fenomeni su Alpi e Prealpi in rapido esaurimento, nella sera-notte asciutto ovunque.

Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 0°/3°C, massime in sensibile o lieve diminuzione in pianura comprese tra 8°/11°C

Sabato 20 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Nella sera-notte aumento della nuvolosità in pianura con velature estese e spesse a partire dai settori occidentali, altrove rimane molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in lieve diminuzione comprese tra -2°/1°C, massime stazionarie in pianura comprese tra 8°/11°C.