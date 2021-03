Fiamme al Canto Alto: "Sesta volta in due settimane, indagini in corso" - BergamoNews

L’ultimo incendio si è verificato mercoledì pomeriggio, 17 marzo. Le fiamme sono divampate nell’arbusteto sotto il Canto Alto, a metà circa del sentiero 212 che collega le località Senna con Campanua, in territorio di Sorisole. Da quelle parti è il sesto episodio nel giro di due settimane.



L’elicottero non ha potuto operare a causa delle forti raffiche di vento, per cui sono intervenuti i volontari da terra. In una quindicina hanno bonificato il perimetro tre volte, come da procedura. Una volta domate le fiamme, sono scesi a valle.



Certezze non ce ne sono, ma chi è più volte intervenuto in questi giorni non esclude che dietro alle fiamme possa nascondersi la mano di un piromane. Del resto gli episodi iniziano ad essere piuttosto frequenti.

“Le squadre dei volontari antincendio, coordinate dal Parco dei Colli, sono state impegnate fino a notte inoltrata nella zona del Canto Alto per spegnere focolai di incendio – commenta il presidente Oscar Locatelli -. Le fiamme si sono propagate aiutate dal vento che era presente soprattutto in quota, ma sono state spente dai volontari che colgo l’occasione di ringraziare ancora una volta per il prezioso lavoro. Le autorità competenti stanno indagando sulla natura e le cause dell’episodio – conferma Locatelli – l’ultimo di una serie”.